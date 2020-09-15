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    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'yi paylaştı

    Fikret Ali'yi uyutmaya çalışan ancak başarılı olamayan Hazal Kaya, o anlarını Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 17:22
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    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'yi paylaştı

    Ali Atay ile evli olan güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı.

    Uzun bir aranın ardından setlere dönen Kaya, sosyal medya hesabından 10 aylık oğlu ile bir video paylaştı.

    FİKRET ALİ'Yİ UYUTAMADI

    Minik Fikret Ali'yi uyutmaya çalışan Kaya'nın çabaları sonuç vermeyince ikilinin o anları izleyenleri gülümsetti.

    Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi paylaştı

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali yi paylaştı #1

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali yi paylaştı #2

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali yi paylaştı #3

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali yi paylaştı #4

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali yi paylaştı #5

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