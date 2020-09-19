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Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem

Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem

Kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Ezgi Mola’nın YouTube kanalındaki programa konuk olan Kaya, “Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama onun sahibi değilim.” dedi.