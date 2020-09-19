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    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem

    Kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Ezgi Mola’nın YouTube kanalındaki programa konuk olan Kaya, “Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama onun sahibi değilim.” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 14:05
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 14:05
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    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem

    Ezgi Mola'nın programına konuk olan Hazal Kaya, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

    Kaya, oğlu Fikret Ali’nin özel hayatına müdahale etmeyeceğini söyledi.

    “ÇOCUĞUMUN SAHİBİ DEĞİLİM”

    Oyuncu, “Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz.” dedi.

    “HAMURA ÖLÜYORUM”

    Doğum sonrası aldığı kilolarının konuşulduğunu hatırlatan Kaya, “Doğum sonrası hızla kilo vermek istemedim. Umurumda değildi. Hamura ölüyorum. Ara ara yiyip kendimi ödüllendiriyorum.” diye konuştu.

    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem #1

    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem #2

    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem #3

    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem #4

    Hazal Kaya: Oğlumun tercihlerine müdahale etmem #5

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