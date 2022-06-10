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    Hazal Kaya tatilde

    Tatile çıkan Hazal Kaya, keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 11:15
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    Hazal Kaya tatilde

    En son sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'e yaptığı destek paylaşımıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Hazal Kaya, dikkat çeken sosyal paylaşımlarına devam ediyor.

    Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Hazal Kaya, ısınan havalarla birlikte tatil sezonunu açtı.

    Mayolu fotoğraf geldi

    Mayolu paylaşımını Instagram'dan paylaşan Kaya'ya fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kaya'ya pek çok sosyal medya kullanıcısı övgü dolu yorum yaptı.

    Hazal Kaya tatilde #1

    Hazal Kaya tatilde #2

    Hazal Kaya tatilde #3

    Hazal Kaya tatilde #4


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