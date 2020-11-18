Hazal Kaya yeni dizisiyle ekranlara dönüyor

Doğum yaptıktan sonra ekranlardan uzak kalan Hazal Kaya, Netflix'in yeni dizisi için anlaşma yaptı.

Netflix için hazırlanan Pera Palas projesinin, başrol kadın yıldızı belli oldu.

HAZAL ROLÜ KAPTI

Emre Şahin'in yöneteceği, Elif Usman'ın ise kaleme aldığı dizide Hazal Kaya başrolü oynayacak.

Cast çalışmaları devam eden ve "Pera Palas'ta Gece Yarısı" kitabından uyarlanan dizide Atatürk'ün, Cevad Paşa'nın, Agatha Christie ve eşi Archibald Christie'nin de 30'lu yaşlarına yer verilecek.