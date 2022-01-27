Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı

Hazal Kaya, yıllar sonra yaptığı Aşk-ı Memnu itirafıyla şaşırttı.

Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda final kararı alan Misafir dizisinin ardından, Ben Olmuşum filmi ile seyirci karşısına geçti. katıldığı programda sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Nihal' karakteri hakkında konuştu.

''YENİ BİR ŞEY TESPİT ETTİM''

Aşk-ı Memnu'yu her fırsatta baştan sona kadar izlediğini anlatan Hazal Kaya, ''Canlandırdığınız Nihal karakterini sevmediğinizi söylemiştiniz. Sebebi neydi?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"HAMİLEYKEN İZLERKEN FİKRİM DEĞİŞTİ"

"En son hamileyken diziyi izlediğimde bir şey tespit ettim. Nihal, yaşı itibariyle bara ve pavyona gitmek istiyor. ''Baban bunu duyarsa çok kötü olur'' diyorlar. Ay babası onunla ilgili ne duyacak ki yani! Bara gidecek alt tarafı. Aile içinde her şey çok büyük yaşanıyor ve bu kızın gördüğü kimse yok.

O evde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, bahçeye gidiyor ve Behlül'ü görüp ona aşık oluyor. Kime aşık olacak ki bu kız başka! Gidemiyor ki bir yere... Çok zor hayat Nihal'inki ya... Para var huzur yok!"



