Gzone yayınına katılan oyuncu, gelen “Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu" sorusuna, "Haddim değil" diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, kasım ayında kucağına aldığı oğlu Fikret Ali ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

Kaya, önceki akşam Instagram üzerinden katıldığı Gzone canlı yayınında, "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna yanıt verdi.

"HADDİM DEĞİL"

Güzel oyuncu, “Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim.” dedi.

Hazal Kaya'dan LGBT açıklaması VİDEO

GÜNDEM OLDU

Şu sıralar koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren oyuncunun bu sözleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.

Twitter kullanıcıları "Hazal Kaya" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.