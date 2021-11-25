Hazal Kaya'nın küfür önerisi

Çok küfrettiğini söyleyen ünlü oyuncu Hazal Kaya, katıldığı programda "Cinsiyetçi küfürleri erkeklerin kullanması yasaklansın" dedi.

Yeni dizisiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncu Hazal Kaya, İbrahim Selim ile Bu Gece programının bu haftaki konuğu oldu.

Özel hayatından kariyerine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, küfürle ilgili de bir öneride bulundu.

"HEPSİ BENİM BEBEĞİM"

Kaya, İbrahim Selim'in kendisine yönelttiği ''En sevdiğin küfür nedir?'' sorusuna ''Hepsi benim bebeğim.'' yanıtı vererek küfürlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"ERKEKLER CİNSİYETÇİ KÜFÜRLERİ KULLANMASIN"

"Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin.

"BİZ BİRBİRİMİZE KÜFREDELİM"

Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Bu yüzden biz edelim, siz etmeyin."

"ÇOCUĞUM LGBT OLSA.."

Geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Kaya, daha önce verdiği bir röportajda, "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap vermişti.

"SAYGI DUYARIM"

Kaya, "Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim. Hiçbir tepkim olamaz, haddim değil. Ben ona çok saygı duyuyorum. Onu çok seviyorum. Sadece ne ihtiyacı varsa onu karşılayabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

