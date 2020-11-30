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    Hazal Kaya'nın yeni dövmesi

    Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ve kendisini koluna dövme yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 16:36
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    Hazal Kaya'nın yeni dövmesi

    Oyuncu ve yönemen Ali Atay ile mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu Hazal Kaya, yeni bir dövme yaptırdı.

    OĞLU İLE KENDİNİ KOLUNA DÖVDÜRDÜ

    Kaya, çocukları Fikret Ali ve kendisinin el ele tutuştukları bir dövme yaptırdı.

    Sosyal medyada gündeme gelen dövmede, Ali Atay'ın yer almaması ise dikkat çekti.

    Birçok kullanıcı tarafından, bebeğin Ali Ataya çok benzediğini belirtilerek, "Zaten oğlu kocasının aynısı" esprileri yapıldı.

    Hazal Kaya nın yeni dövmesi #1

    Hazal Kaya nın yeni dövmesi #2

    Hazal Kaya nın yeni dövmesi #3

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