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    Hazal Kaya'nın yeni fotoğrafları çok beğenildi

    Hazal Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 12:36
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    Hazal Kaya'nın yeni fotoğrafları çok beğenildi

    Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la dünyaevine girdikten sonra Fikret Ali isminde erkek bebek dünyaya getiren ve çocuğuyla zaman geçirmek için mesleğine kısa bir sre ara veren ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlunun büyümesinin ardından yeniden ekranlara döndü.

    Şu sıralar Buğra Gürsoy ile birlikte Misafir dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanmayı da ihmal etmiyor.

    SON POZLARA YORUM YAĞDI

    Ünlü oyuncunun son olarak Instagram hesabı üzerinden paylaştığı pozlar çok beğeni topladı. Kaya'nın beyaz gömlek ve kısa siyah şort ile sandalye üzerinde verdiği poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Hazal Kaya nın yeni fotoğrafları çok beğenildi #1

    Hazal Kaya nın yeni fotoğrafları çok beğenildi #2

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