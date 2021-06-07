Hazal Şenel'in yeni imajı

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali şaşırttı.

Selena dizisinde Selin, Leyla ve Nazlı'nın 'kötü' kalpli kuzeni Kıvılcım rolüne hayat veren Hazal Şenel, yeni imajıyla dikkat çekti.

ESTETİK İDDİALARI VAR

Hazal Şenel'in bu imajına estetik yorumları da geldi. İddialara göre oyuncu masseter botoks, dudak dolgusu, bişektomi operasyonu gibi estetik operasyonlarla büyük bir değişime imza attı.

Şenel'in son hali, oyuncu Özge Özder'e benzetildi.