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Hazar bebek de dahil oldu! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in aile pozuna beğeni yağdı

Hazar bebek de dahil oldu! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in aile pozuna beğeni yağdı Ekranların iki ünlü oyuncusu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in aile pozları verdiler. Artık 4 kişilik bir aile olan ünlü çift, beğeni yağmuruna tutuldu.