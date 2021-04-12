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    Hazar Ergüçlü: Bahar gelsin

    "Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, güneşlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:06
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    Hazar Ergüçlü: Bahar gelsin

    Alev Alev dizisinde 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesinin yanına Kıbrıs'a gitti.

    "BAHAR GELSİN"

    Ergüçlü'nün seyahatinden beyaz bir body ile paylaştığı pozlar, sosyal medyada gündem oldu.

    "Bahar gelsin artık." notuyla fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü'nün, paylaşımı yoruma kapattığı görüldü.

    Alev Alev dizisinin setinde 22 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Dizinin çekimlerine o yüzden ara verilmişti.

    Hazar Ergüçlü: Bahar gelsin #1

    Hazar Ergüçlü: Bahar gelsin #2

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