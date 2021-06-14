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- Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi
Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi
Son olarak Alev Alev dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikte tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 12:12
- Güncelleme : 14.06.2021 - 12:23
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
TATİLDEN FOTOĞRAFLAR GELDİ
Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü birlikte sezonu açan Hazar Ergüçlü, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Çiçek desenli bikinisiyle poz veren Ergüçlü, paylaşımında, "Gözlerimdeki gökkuşağının renkleri." ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Onur Ünlü'nün de fotoğrafını yayınlayan Hazar Ergüçlü'nün kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.