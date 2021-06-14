Euro
10.1087
-0.54%
Dolar
8.3403
-0.64%
Altın
498.99
-1.53%
Borsa
1.462
0.1%
Bitcoin
326.162
8.24%
EXEN Coin
33.48
3.26%
20ºC
İstanbul
Yağmur 20 C

    Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi

    Son olarak Alev Alev dizisinde başrol oynayan Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikte tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi

    Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    TATİLDEN FOTOĞRAFLAR GELDİ

    Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü birlikte sezonu açan Hazar Ergüçlü, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınladı.

    Çiçek desenli bikinisiyle poz veren Ergüçlü, paylaşımında, "Gözlerimdeki gökkuşağının renkleri." ifadelerini kullandı.

    Sevgilisi Onur Ünlü'nün de fotoğrafını yayınlayan Hazar Ergüçlü'nün kareleri, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi #1

    Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi #2Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi #3Hazar Ergüçlü çiçekli bikinisiyle poz verdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir