Euro
10.2526
0%
Dolar
8.6287
-0.08%
Altın
502.03
0.11%
Borsa
1.357
0%
Bitcoin
285.918
-3.52%
EXEN Coin
27.40
1.36%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Hazar Ergüçlü, imaj yeniledi

    Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 07:54
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 08:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazar Ergüçlü, imaj yeniledi

    Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

    DERİN DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ

    Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla çok konuşuldu. Ergüçlü, siyah derin dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ergüçlü'nün yeni imajına çok sayıda yorum geldi.

    Hazar Ergüçlü, imaj yeniledi #1Hazar Ergüçlü, imaj yeniledi #2Hazar Ergüçlü, imaj yeniledi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir