Hazar Ergüçlü, imaj yeniledi

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi.

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

DERİN DEKOLTELİ ELBİSE GİYDİ

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Ergüçlü, bu kez yeni imajıyla çok konuşuldu. Ergüçlü, siyah derin dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ergüçlü'nün yeni imajına çok sayıda yorum geldi.