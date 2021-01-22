Hazar Ergüçlü: Kira ödemek can sıkıyor

Kira ödemek istemeyen Hazar Ergüçlü, taşınmaktan vazgeçti.

Oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

"GİDİŞATI GÖRMEK İSTİYORUM"

Zekeriyaköy’e taşınacağı iddialarını yalanlayan oyuncu, “Kira ödeme fikri canımı sıkıyor. Pandemi de var. Gidişatı görmek istiyorum.” dedi.

"KASI YIRTILDI"

Bir süre önce sakatlanan sevgilisi Onur Ünlü’ye dair ise “Sette topa vururken kasığı yırtılmıştı. Ama şu an hızla iyileşiyor.” diye konuştu.

Hazar Ergüçlü yeni dizisindeki rolü için de şunları söyledi:

"MAKYAJ 6 SAAT SÜRÜYOR"

"Makyajım 6 saat sürüyordu. Şimdi 45 dakikaya indi. Cildime artık daha iyi bakmak zorundayım."



