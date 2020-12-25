Hazar Ergüçlü: Onur Ünlü benim süper kahramanım

Hazar Ergüçlü, kendinden yaşça büyük sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuştu.

2018 yılından beri aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ve kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü, çok mutlu. Hazar Ergüçlü, sevgilisi için, "Onur benim süper kahramanım." dedi.

Medcezir dizisinde ünlenen oyuncu Hazar Ergüçlü (28) ile kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi yönetmen Onur Ünlü’nün (47) aşkı, üçüncü yılına giriyor.

"ÇOK EĞLENİYORUZ"

Ergüçlü “Onur tanıştığımız ilk günden itibaren hayatıma çok değerli şeyler kattı. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Bir o kadar da eğleniyoruz. Onur benim süper kahramanım.” demişti.

Onur Ünlü ise sevgilisini şu sözlerle anlatmıştı: “Hazar ile birlikteyken her gün bir sürpriz yaşıyorum. Onunla birlikte olmaktan gurur duyuyorum.”