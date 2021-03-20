Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile olan ilişkini anlattı

Oyuncu Hazar Ergüçlü, üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikteliği hakkında konuştu. Ergüçlü, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor” dedi.

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Marie Claire dergisine röportaj veren Ergüçlü, üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuştu.

“PROVOKATİF OLMAYI ÖĞRENİYORUM”

29 yaşındaki oyuncu, "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum." dedi.

“ARTIK BİRÇOK ŞEY UMURUMDA DEĞİL”

Pandemi nedeniyle bunaldığını aktaran oyuncu, “Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında. Bir sürü insan bu çizginin öbür tarafında kalır. Bu duygusal yükü taşıyamaz. Biz zaten toplum olarak o çizgide geziniyoruz. Zincirimden boşandım ben de yani ve değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil.” diye konuştu.