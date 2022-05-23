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    Hazar Ergüçlü, sokakta aşka geldi

    Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 07:04
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 07:14
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    Hazar Ergüçlü, sokakta aşka geldi

    Aralarındaki 19 yaş farkı yüzünden sürekli eleştirilen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü çifti arkadaşlarıyla Beyoğlu'nda görüntlendi.

    İkili gecenin sonuna doğru çevresindeki kimseyi umursamadan öpüşmeye başladı. Dudak dudağa yakalanan çift sosyal medyada gündem oldu.

    Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde sütyen tartışmaları sürerken beyaz bluzuyla verdiği pozlarla hayranlarından beğeni toplamıştı.

    Anne olmayı isterim

    Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan oyuncu Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.

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    Hazar Ergüçlü, sokakta aşka geldi #2

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