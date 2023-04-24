Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım

ensonhaber.com
Yıllardır birlikte olduğu kendinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılmasıyla magazin gündeminde epey konuşulan Hazar Ergüçlü, bayrama özel yaptığı paylaşımlarla da gündem oldu.
siyah elbise giydi
Sosyal medyayı da aktif kullanan genç oyuncu, son olarak içine sütyen giymediği siyah elbisesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ergüçlü'nün pozları ortalığı adeta yıktı.
3 milyon takipçisi var
Ünlü oyuncu fotoğrafını yoruma kapattı. Ergüçlü'nün Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.
Ünü getiren roller
Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisindeki Eylül karakteriyle popülerliğini arttırmıştı.