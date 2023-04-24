Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım
ensonhaber.com

Yıllardır birlikte olduğu kendinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılmasıyla magazin gündeminde epey konuşulan Hazar Ergüçlü, bayrama özel yaptığı paylaşımlarla da gündem oldu.

Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım

siyah elbise giydi

Sosyal medyayı da aktif kullanan genç oyuncu, son olarak içine giymediği siyah elbisesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ergüçlü'nün pozları ortalığı adeta yıktı.

Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım

3 milyon takipçisi var

Ünlü fotoğrafını yoruma kapattı. Ergüçlü'nün Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım

Ünü getiren roller

Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisindeki Eylül karakteriyle popülerliğini arttırmıştı.

Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım
Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım