Hazar Ergüçlü sütyensiz paylaşım Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi.

ensonhaber.com

Yıllardır birlikte olduğu kendinden yaşça büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'den ayrılmasıyla magazin gündeminde epey konuşulan Hazar Ergüçlü, bayrama özel yaptığı paylaşımlarla da gündem oldu.

siyah elbise giydi

Sosyal medyayı da aktif kullanan genç oyuncu, son olarak içine sütyen giymediği siyah elbisesiyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ergüçlü'nün pozları ortalığı adeta yıktı.

3 milyon takipçisi var

Ünlü oyuncu fotoğrafını yoruma kapattı. Ergüçlü'nün Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünü getiren roller

Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisindeki Eylül karakteriyle popülerliğini arttırmıştı.