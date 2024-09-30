Hazar Ergüçlü tatile doymadı! Yeni bikinili karelerini sosyal medya hesabından yükledi
Haber Merkezi

Şu sıralar İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, sezonun yorgunluğunu atmaya doymadı.

TATİLİ BİTMEDİ

Yaz sezonu boyunca tatilden tatile koşan Ergüçlü, son olarak yine karelerini paylaştı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Daha önce Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün gibi yapımlarda gördüğümüz Ergüçlü'ye her zamanki gibi yorum yağdı.

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Çağla Pınar Yılmaz
Editör