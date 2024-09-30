Hazar Ergüçlü tatile doymadı! Yeni bikinili karelerini sosyal medya hesabından yükledi Yazı bitiremeyen ünlüler arasında yer alan oyuncu Hazar Ergüçlü'den yeni bikinili kareler geldi. Güzel oyuncunun pozları çok beğenildi.

Haber Merkezi

Şu sıralar İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, sezonun yorgunluğunu atmaya doymadı.

TATİLİ BİTMEDİ

Yaz sezonu boyunca tatilden tatile koşan Ergüçlü, son olarak yine tatil karelerini paylaştı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Daha önce Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün gibi yapımlarda gördüğümüz Ergüçlü'ye her zamanki gibi yorum yağdı.