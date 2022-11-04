Hazar Ergüçlü, transparan

Etkinliğe transparan elbiseyle katılan Hazar Ergüçlü, tüm bakışları üzerinde topladı

Ekranların başarılı oyuncularından Hazar Ergüçlü dün akşam bir davete katıldı. Geceye transparan dantel elbisesi ile gelen oyuncu Hazar Ergüçlü tüm bakışları üzerinde topladı.

Transparan tercih etti

Siyah tül elbisenin altına parlak mini şort ve sütyen giyen ünlü oyuncu, pozlarını Instagram hesabından da paylaştı.

Ergüçlü'nün paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.