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- Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü aynı kürkle poz verdi
Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü aynı kürkle poz verdi
Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, leopar desenli aynı kürk mantoyla fotoğraf çekildi.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 12:05
- Güncelleme : 25.02.2021 - 12:07
Ekranların yeni dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün ilişkisi tam gaz devam ediyor.
KÜRKLÜ POZ
Yaklaşık üç yıldır Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, önceki gün leopar desenli bir mantoyla çekildiği fotoğrafını yayınladı.
Ardından Onur Ünlü de aynı mantoyla verdiği pozu Instagram hesabına ekledi. Çekildikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.