Hazar Ergüçlü'den Onur Ünlü paylaşımı

Hazar Ergüçlü'nün kendinden yaşta büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, aşka geldi.

Kendisinden 18 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

"BANA YÜRÜYOR"

Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin tüm fotoğraflarını beğendi. 29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar bana yürüyüyor galiba." ifadelerini kullandı.