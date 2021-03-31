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    Hazar Ergüçlü'den Onur Ünlü paylaşımı

    Hazar Ergüçlü'nün kendinden yaşta büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, aşka geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:30
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    Hazar Ergüçlü'den Onur Ünlü paylaşımı

    Kendisinden 18 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisi ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

    "BANA YÜRÜYOR"

    Ergüçlü ile üç yıldır aşk yaşayan Ünlü, Instagram'dan sırayla sevgilisinin tüm fotoğraflarını beğendi. 29 yaşındaki oyuncu da bu durumu takipçileriyle paylaşarak, "Arkadaşlar bana yürüyüyor galiba." ifadelerini kullandı.

    Hazar Ergüçlü den Onur Ünlü paylaşımı #1

    Hazar Ergüçlü den Onur Ünlü paylaşımı #2

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