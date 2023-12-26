Hazar Ergüçlü'den samimi açıklamalar: "Yıldız gibi hissetmek problemli geliyor" Önceki gün bir dergiye konuk olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, hakkında bilinmeyenlerle ilgili açıklamalar yaptı.

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Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık beş yıl birlikte olmuştu. Yaş farkından dolayı çok eleştirilen bu ilişki, fikir ayrılıkları sebebiyle Aralık 2022'de bitmişti.

Ünlü oyuncunun ayrılık acısı kısa sürmüştü.

Kutay Soyocak'a kalbini kaptırdı

Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hazar Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine konuk oldu ve hakkında bilinmeyenlerle ilgili açıklamalar yaptı.

"Problemli görünüyor"

"Uzun süredir bu sektörde olan ama bir o kadar da kendin gibi kalabilen isimlerden birisin. 'Yıldız’ gibi hissetmeden kendi özünü korumana neler destek oluyor?" sorusuna Hazar Ergüçlü, "Yıldız gibi hissetmeye çalışmak bana biraz problemli görünüyor açıkçası.

Çalıştığımız iş ortamında zaman zaman böyle hissetmek gerekiyor elbette ama bunu gündelik hayatına, rutinine yansıtırsan gerçekle aranda bir mesafe olmaya başlıyor.

"Düz insansın"

Düz insansın çünkü aslında sadece. İnsanın farklı halleri var. Sadece bu basitliğe odaklanıyorum.” cevabını verdi.

"Bu zamana kadar sende ayrı bir yeri olan karakter oldu mu?" sorusuna Ergüçlü, "Hepsinin yeri ayrı. Ama Gönül filmindeki Sümbül karakteri benim için çok heyecan vericiydi.

"Çok zevkliydi"

Risk aldığım, kendimce yeni bir şey denediğim bir karakterdi. Ürkütücü ve heyecan vericiydi. Dolayısıyla çok zevkliydi o karakteri oynamak." yanıtını verdi.