Hazar Ergüçlü'nün sırt dekolteli elbisesine beğeni yağdı

Saklı dizisindeki iddialı sahneleri ile gündem olan Hazar Ergüçlü, siyah elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

Kuzey Güney, Medcezir, Ahlat Ağacı ve Hakan Muhafız gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, yeni dizisi Saklı'nın heyecanını yaşıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Dizideki sevişme sahneleriyle ilgili açıklamasıyla çok konuşulan Ergüçlü, şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ergüçlü, siyah sırt dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı. İlginç kıyafeti ve tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Ergüçlü'nün pozlarına on binlerce beğeni geldi.

"SEVİŞME SAHNELERİNİ ÇOK ABARTIYORSUNUZ"

Ergüçlü, Saklı dizisindeki iddialı sahneleriyle son günlerde sık sık konuşuluyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir söyleşide, "Zor mudur sevişme sahnesi çekmek?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, insanların gerçekte yaşadıkları sevişmeyle bir sette sevişme sahnesi çekmenin alakası yok. Çünkü orası bir iş yeri ve biz de sahnenin gerektirdiklerini yani işimizi yapıyoruz. Başka bir sahne çekmekten gerçekten pek farkı yok. Sadece herkes biraz daha dikkatli, daha profesyonel olmaya çalışıyor."