Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

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5 yıl kendisinden yaşça büyük Onur Ünlü'yle birlikte olan ve ünlü yönetmenden ayrılıklarının Hazar Ergüçlü, yeniden aşık oldu.

Ünlü oyuncu, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Aşk ilanı

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten mutluluk pozları geldi. Ergüçlü, Soyocak ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Kutay Soyocak da sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün tek pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Takipçileri Ergüçlü'nün yeni aşkını Messi'nin eski haline benzetti.