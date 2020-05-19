Hazer Amani: :Karantinada gayet mutluyuz

Ünlü şef Hazer Amani 'İşin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur' dedi.

MAG dergisine konuşan ünlü şef Hazer Amani, eşi Sıla Gençoğlu ile karantina günlerini anlattı.

"MUTLUYUZ"

Evde durmaktan memnun olduğunu söyleyen Amani, "Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz; yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz. Tabii ki dikkat etmeye de çalışıyor, sabahları spor yapıyoruz. Güzel geçiyor.

"EKONOMİK BOYUTU OLMASA"

Bu işin ekonomik boyutu olmasa bırakın birkaç ayı bir sene bile evde durulur. Güzel okuma alışkanlıkları olanlar bu dönemde sıkılmaz.” diye konuştu.