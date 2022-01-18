Heidi Klum: Bir bacağım diğerinden daha pahalı

Heidi Klum: Bir bacağım diğerinden daha pahalı

17 yıl önce bacaklarını sigortalatan Alman model Heidi Klum'dan itiraf geldi.

Geçmiş yılların ünlü modeli Heidi Klum, 2015 yılında bacaklarını 2 milyon dolara sigortalatmıştı.

48 yaşındaki model, 'The Ellen DeGeneres Show’a katılarak konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Klum, bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söyledi.

"SOL BACAĞIMDA BÜYÜK BİR YARA İZİ VAR"

Küçük yaşta geçirdiği bir kazayı anlatan Klum, "Küçükken camın üstüne düşmüştüm ve dolayısıyla bir bacağımda büyük bir yara izi var” diyerek yara izli olan sol bacağının daha düşük fiyatlı sigortalandığını belirtti.

"ŞİMDİ GÖREMEZSİNİZ"

Günlük yaşamında yara izini kapattığını da söyleyen Klum, “Bacağıma çok fazla kapatıcı sprey sıkıyorum, dolayısıyla şimdi göremezsiniz.” dedi.