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    Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum

    49 yaşındaki dünyaca ünlü model Heidi Klum, Tom Kaulitz'le evliliğiyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:43
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    Heidi Klum: Kocamın kanını emiyorum

    Dünyaca ünlü model Heidi Klum, genç ve güzel kalmasını kendisinden 17 yaş küçük kocası Tom Kaulitz'e borçlu olduğunu söyledi.

    49 yaşındaki Klum, bir dergiye verdiği röportajda gençlik sırrı hakkında esprili bir yorum yaptı: "Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi."

    "Ömür geçti"

    Bu evliliğinde çok mutlu olduğunu da söyleyen Klum, "Zaman akıp gidiyor ama şimdiden bir ömür geçmiş gibi hissediyorum. İlk kez her şeyi konuşabileceğim bir partnerim var.

    Sorumlulukları paylaşabileceğim biri var. Eskiden her işte tek başımaydım. Hayatımda ilk defa gerçekten bir partnerinin olmasının nasıl olduğunu deneyimliyorum."

    4 çocuğu var

    Klum ve Kaulitz iki ay nişanlı kaldıktan sonra Ağustos 2019'da evlenmişti. Ocak 2020'de People'a konuşan Klum, Kaulitz hayatındayken "Çok daha mutlu biri" olduğunu söylemişti. Bundan önce iki kez daha evlenen Klum'un 4 çocuğu var.

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