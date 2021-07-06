Heidi Klum: Seal ile 8 kez evlendik ama yürütemedik

Heidi Klum: Seal ile 8 kez evlendik ama yürütemedik

Alman model Heidi Klum, şarkıcı Seal ile 2005'ten 2014 yılına kadar süren evliliğini kurtarmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Podyum dünyasında bir dönem fırtınalar estiren Heidi Klum, eski eşi Seal ile evli kaldıkları dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Klum, İngiliz şarkıcı ile birbirlerine verdikleri sözü her yıl tekrarladıklarını söyledi.

"AŞK ŞENLİĞİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

48 yaşındaki model, "Sanırım Seal'la 8 kez evlendim. Biraz eğlenceli olacağını düşündüm. Bunun bir aşk şenliği olacağını düşünmüştüm" dedi. Heidi Klum, ünlü şarkıcının boşanma davası açana kadar elinden gelen her çabayı gösterdiğini belirtti.

Seal da 2015'te Andy Cohen'e verdiği röportajda her yıl yeniden evlenme ritüelinin Klum'un fikri olduğunu belirtmişti. Seal, "Dürüst olmak gerekirse bu eski eşimin fikriydi" ifadelerini kullanmıştı.