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    Heidi Klum solucan oldu

    Bu yıl da Cadılar Bayramı'nın en çok dikkat çeken ismi, dünyaca model Heidi Klum oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 14:46
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    Heidi Klum solucan oldu

    'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene de ilginç bir görünüm tercih etti.

    Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı.

    Eşi balıkçı oldu

    Klum'un eşi ise oltayı tutan balıkçı kostümüyle partiye katıldı.

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