Heidi Klum, üstsüz güneşlendiği anlarını sosyal medyadan paylaştı Yıllara meydan okuyan model Heidi Klum, kocasının yanında üstsüz güneşlendiği anları paylaştı.

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Ünlü model Heidi Klum, bu yıl da Cadılar Bayramı için verdiği partiye sükse yapan bir kostümle katılmıştı.

Tavuskuşu Heidi

Epik bir kostüm tasarımıyla geceye katılan 50 yaşındaki model, sadece kostümüyle değil Cirque Du Soleil dansçılarının da eşlik ettiği şovuyla partiye damga vurdu. Klum’un tavuskuşu kostümüyle geceye hazırlanması tam 6 saat sürmüştü.

Yorgunluk attı

Güzel isim, genç kocasıyla birlikte yorgunluk atmak için tatile gitti. Alman model, tatilde güneşlenirken takipçilerine paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Heidi Klum, kocasının yanında üstsüz güneşlendiği anları paylaştı. Model, göğüslerini elleriyle kapatarak paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı.