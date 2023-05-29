Heidi Klum bikini üstünü çıkardı Dünyaca ünlü Alman model ve oyuncu Heidi Klum, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği sarı göğüs dekolteli elbisesiyle gözleri üzerine çeken Heidi Klum, sosyal medya hesabından yaptığı pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

49'luk güzel

49 yaşındaki model, yıllara meydan okumaya ve formunu korumaya devam ediyor.

Cannes Film Festivali'nin ardından yorgunluk atmak için tatile giden dünyaca ünlü isim, eşi Tom Kaulitz ile soluğu plajda aldı. Klum'a bikini fazla geldi.

Üstsüz poz paylaştı

Güzel model, siyah bikini üstünü çıkarıp üstsüz poz verdi.