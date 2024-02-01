Heidi Klum'dan yatak odası itirafı! Kendisinden 17 yaş küçük eşini anlattı

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51 yaşındaki dört çocuk annesi eski Victoria's Secret modeli Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük olan eşi Tokio Hotel gitaristi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz Klum, küçük eşiyle yatak odası sırlarını paylaştı.
Dünyaca ünlü isim, Kaulitz ile olan seks hayatından bahsetti. Heidi Klum tahrik olmak için yapması gereken tek şeyin kocasına bakmak olduğunu söyledi.
Açık açık anlattı
Heidi Klum ayrıca yatak odasında kocasıyla seks oyuncakları kullandığını, farklı pozisyonlar denediklerini açık açık anlattı.
Uçak ve denizde de denedi
Samimi açıklamalarına devam eden Heidi, ayrıca seks yaptığı en ilginç yerlerin özel bir uçakta ve denizde olduğunu açıkladı.
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