Heidi Klum'un ilginç külotlu çorabı

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, sütyeni ve külotlu çorap kombini şaşırttı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 48 yaşındaki ünlü model Heidi Klum, yine ilginç bir fotoğrafa imza attı. Tatile çıkan Klum, Vegas'a gitti. Çok konuşulan model, kaldığı otelin odasında poz verdi.

Kocasıyla da iddialı pozlarını paylaşan ünlü model bu sefer tekti. Sütyeni ve siyah ilginç tasarıma sahip külotlu çorap kombinini topuklu ayakkabıyla tamamlayan Heidi Klum hayranlarını mest etti.

"ÇIPLAKLAR PLAJINA GİDERDİK"

Klum geçtiğimiz günlerde "Ailemle birlikte çok özgür bir ortamda büyüdüm... Çıplaklar plajına giderdik. Çok açık fikirliyiz" demişti.