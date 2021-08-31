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    Heidi Klum'un kızı Leni Klum defileye damga vurdu

    İtalyan moda devi Dolce Gabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesine Heidi Klum'un kızı Leni Klum da katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 13:42
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    Heidi Klum'un kızı Leni Klum defileye damga vurdu

    Geçtiğimiz hafta sonuna, Dolce&Gabbana'nın Venedik'teki prestijli haute couture gösterisi yapıldı.

    HEİDİ'NİN KIZI DA KATILDI

    Ünlü model Heidi Klum'un kızı Leni Klum da İtalyan lüks giyim markasının defilesinde yer aldı. Gösterinin ön sırasında Monica Bellucci, Helen Mirren, Heidi Klum, Januarie Jones, Zoe Saldana, Lady Kitty Spencer (Prenses Diana'nın torunu), Sharon Stone, Jennifer Lopez, Maria Bakalova ve Courtney Kardashian göründü.

    17 yaşındaki kızı Leni'nin defiledeki anlarını kaydeden Heidi Klum'un Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Klum'un kızının güzelliğine yorum yağdı.

    Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #1Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #2Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #3Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #4

    Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #5Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #6Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #7Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #8Heidi Klum un kızı Leni Klum defileye damga vurdu #9

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