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- Heidi Klum'un kızı Leni Klum defileye damga vurdu
Heidi Klum'un kızı Leni Klum defileye damga vurdu
İtalyan moda devi Dolce Gabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesine Heidi Klum'un kızı Leni Klum da katıldı.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 13:42
Geçtiğimiz hafta sonuna, Dolce&Gabbana'nın Venedik'teki prestijli haute couture gösterisi yapıldı.
HEİDİ'NİN KIZI DA KATILDI
Ünlü model Heidi Klum'un kızı Leni Klum da İtalyan lüks giyim markasının defilesinde yer aldı. Gösterinin ön sırasında Monica Bellucci, Helen Mirren, Heidi Klum, Januarie Jones, Zoe Saldana, Lady Kitty Spencer (Prenses Diana'nın torunu), Sharon Stone, Jennifer Lopez, Maria Bakalova ve Courtney Kardashian göründü.
17 yaşındaki kızı Leni'nin defiledeki anlarını kaydeden Heidi Klum'un Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Klum'un kızının güzelliğine yorum yağdı.