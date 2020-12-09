Heidi Klum'un kızı modelliğe göz kırptı

Bir dergiye röportaj veren Heidi Klum, kızı Leni'nin kendisi gibi model olacağını söyledi.

Moda dünyasında 1990'lı yıllara damga vuran Heidi Klum'un kızı Leni, annesinin izinden gitmeye karar verdi.

People dergisine konuşan Klum, 16 yaşındaki kızının modellik kariyerini düşündüğünü söyledi.

"KİM OLDUĞUNU BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Dünyaca ünlü Alman model, "Leni setlere gelerek benim ne yaptığıma bakıyor. Bununla da kalmıyor diğer insanların da neler yaptığını inceliyor. Bu onun için oldukça ilgi çekici. O yaşlardayken kim olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Benim yaptığım şeyi yapmak istiyor" dedi.

"ARABA KULLANIYOR"

Heidi Klum, daha önce kızına gelen modellik tekliflerini geri çevirdiğini ancak bu duruma artık sıcak baktığını belirterek "Artık yeterince büyük. Her zaman onun çok küçük olduğunu düşünmüştüm. Çocuklarımızı gözlerden uzak tutmak istemiştik. Ancak şimdi 16 yaşında ve araba kullanıyor. Eğer bunu yapabiliyorsa, istediği şey model olmaksa onu da yapabilir." ifadelerini kullandı.