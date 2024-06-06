Hepsi Grubu'nda sular durulmuyor: Cemre'den açıklama geldi 2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük ile Gülçin Ergül arasındaki tartışmaya Cemre Kemer dahil oldu.

ensonhaber.com

Hepsi Grubu üyeleri arasında sular durulmuyor...

Bir döneme damga vuran grup, Gülçin Ergül'ün veda etmesinin ardından dağıldı ve müzik kariyerlerine son verdi.

Yoluna tek başına devam eden Gülçin ile diğer grup üyeleri ise geçtiğimiz yıl barıştı.

Ancak bu barışmaya nazar değdi...

Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Hepsi Grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söyledi.

Ancak Yürük, birkaç ay önce projelerin rafa kalktığını "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diye açıklamıştı.

"Hayır diyebilmek önemli"

Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Cemre'den açıklama

Tüm bu süreçte tartışmalara dahil olmayan ve sessizliğini koruyan Cemre Kemer, dün sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Ünlü isim, Hepsi Grubu üyeleri arasındaki tartışma ile ilgili soruyu da yanıtladı.

"Yeni şarkısı çıkıyor galiba"

Cemre Kemer, konuya dahil olmak istemediğini söylediği videoda şu ifadeleri kullandı: