Her şeyiyle tam tersi! Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis'i gören...

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dillerden düşmeyen oyuncu Kerem Bürsin'in özel hayatı da bir o kadar gündemde. Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin'i görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Son olarak Fov TV'de ekrana getirilen Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve partneri Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan Kerem Bürsin, özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.8 milyon kişi takip ediyor.

Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor.

BÜRSİN KARDEŞLER BENZETİLMEDİ

Kızıl saçlı ve renkli gözlü olan Kerem Bürsin'in kardeşi tam tersi siyah saçlı ve kahverengi gözlü olması ile dikkat çekti.

İki kardeşin benzememesi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Birçok takipçisi "Öz kardeş değiller mi?", "Hiç benzemiyorlar" yorumunda bulundu.

İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin...