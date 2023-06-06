Hera Aslan: Ozan beni hiç kırmaz Şarkıcı Hera Aslan, aranjör ve DJ Ozan Doğulu ile birlikteliğiyle ilgili konuştu.

ensonhaber.com

Önceki gün İstanbul’daki bir mekanda sahne alan Aranjör ve DJ Ozan Doğulu'nun kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi 32 yaşındaki şarkıcı Hera Aslan, hem aşk hem de iş hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Sadece sahneye çıkmadığını başka işler de yaptığını söyleyen Aslan, Ebru Gündeş’e ve Berkay’a şarkı hazırladığını söyledi.

"Şarkı hazırlıyorum"

Aslan, "Ebru Gündeş'e bir şarkı hazırladım. Bir tane de Berkay'a hazırladım ancak daha haberi yok, kendisine sunacağım." açıklamasını yaptı.

2 yaşındaki güzel, uzun süredir aşk yaşadığı Ozan Doğulu ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi:

100. Yıl Marşı hazırlıyor

"Ozan şu an biraz yoğun. 100. Yıl Marşı hazırlıyor. Tüylerimi diken diken ediyor. Kısa zaman içerisinde çıkacaktır.

"Beni asla kırmıyor"

Ozan'ım bana da şarkılar yapıyor. Biz çok güzel anlaşıyoruz, beni asla kırmıyor. Arkadaş, sevgili, dost her şeyi barındırıyor ilişkimiz."