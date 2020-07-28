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    Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan tatilde

    Merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in sürpriz aşkı Çeşme'de ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 10:44
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    Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan tatilde

    Adı Kerem Alışık’la aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, Çeşme’de merhum oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan’la görüntülendi.

    Taze aşıklar önceki gün ünlü bir sahile gitti. Arkadaşlarının da eşlik ettiği Altınbilek ve Aydoğan, denize birlikte girdi.

    DENİZDEN EL ELE ÇIKTILAR

    Sık sık gazeteciler var mı diye etrafı kontrol eden Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, bir süre yüzdükten sonra denizden el ele çıktı.

    Sudan çıkarken mayosunu düzelten Altınbilek, duş almadan hızla plajın ücra noktasındaki şezlonguna döndü.Güzel oyuncu tüm günü Gurur Aydoğan’la birlikte geçirdi.

    Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan tatilde #1

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