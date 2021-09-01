Hilal Altınbilek ile Metin Hara görüntülendi

Son dönemin popüler oyuncularından olan Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), ilk kez gazetecilere yakalandı.

Uzun süre adı rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek'in, sürpriz aşkı sonunda ortaya çıktı. Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, Arnavutköy'de objektifklere yansıdı.

SUSTULAR

Habertürk'te yer alan habere göre, Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu.

Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.

ADRİANA LİMA İLE BERABERDİ

Metin Hara bir dönem dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.