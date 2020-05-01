Hilal Altınbilek: O fotoğraf 10 sene önceki halim

Hilal Altınbilek, insanların kendisine 'estetik güzeli'demesinden rahatsız oldu.

‘Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Yüzünde burnu ve dişleri dışında bir müdahale olmadığını anlatan Altınbilek, bu iddalara çok kızdığını söyledi.

"BURNUM VE DİŞLERİMİ YAPTIRDIM"

İşte Altınbilek'in açıklaması:

“Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor.”