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    Hilal Altınbilek, tatilde

    Oynadığı dizi sezon finali yapan Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu yüzerek, güneşlenerek ve kitap okuyarak çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 07:29
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    Hilal Altınbilek, tatilde

    Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, tatil sezonunu bu yıl da Bodrum’da açtı. Önceki gün ünlü bir otelin  plajında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle büyüledi.

    İSKELEDEN GİRDİ

    Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan 30 yaşındaki Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti.

    Örgülü saçları ve güneş gözlüğüyle yaptığı deniz keyfi sonrası iskeledeki şezlonglara uzanıp güneşlenen oyuncu, meraklı bakışların odak noktası oldu.Hilal Altınbilek, tatilde #1

    Hilal Altınbilek, tatilde #2

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