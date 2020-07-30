Hilal Altınbilek: Tek ve gerçek aşkım

Hilal Altınbilek: Tek ve gerçek aşkım

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Gurur Aydoğan ile tatilde görüntülenen Hilal Altınblek 'Aşk yok' dedi.

"Bir Zamanlar Çukurova" ile yıldızı parlayan Hilal Altınbilek, merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri yalanladı.

"GERÇEK AŞKIM"

Altınbilek, babası Özdemir Bey ile olan selfie'sine "Tek ve gerçek aşkım" notunu yazdı.

Güzel oyuncunun adı önce rol arkadaşı Kerem Alışık ardında da Gurur Aydoğan ile anılmıştı.