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    Hilal Altınbilek: Tek ve gerçek aşkım

    Gurur Aydoğan ile tatilde görüntülenen Hilal Altınblek 'Aşk yok' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 10:21
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    Hilal Altınbilek: Tek ve gerçek aşkım

    "Bir Zamanlar Çukurova" ile yıldızı parlayan Hilal Altınbilek, merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri yalanladı.

    "GERÇEK AŞKIM"

    Altınbilek, babası Özdemir Bey ile olan selfie'sine "Tek ve gerçek aşkım" notunu yazdı.

    Güzel oyuncunun adı önce rol arkadaşı Kerem Alışık ardında da Gurur Aydoğan ile anılmıştı.

    Hilal Altınbilek: Tek ve gerçek aşkım #1

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