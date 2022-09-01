Hilal Altınbilek'in ev hali

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, doğal haliyle verdiği pozu Instagram'dan yayınladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden 31 yaşındaki oyuncu Hilal Altınbilek, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Altınbilek, siyah elbisesi ile objektif karşısına geçti.

Makyajı sildi

Bir hayli neşeli olduğu görülen Altınbilek'in, doğal hali dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun makyajsız pozu takipçilerinden övgü topladı.