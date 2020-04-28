Hilal Cebeci: Bana evlenme teklifi etmeyin

Uzun süredir magazin basınından uzakta kalan şarkıcı Hilal Cebeci, çektiği bir videoyla evlenme teklifleri aldığını açıkladı.

Bir dönem sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren şarkıcı Hilal Cebeci'den, hayranlarına bir mesaj geldi.

"7 YIL OLDU"

Cebeci, "Bana evlilik teklifinde bulunmayın. 7 yıldır evliyim. Umarım gönlünüze göre mutlu evlilikleri yaparsınız." dedi.

Hilal Cebeci, 2013 yılında evlendiğini, eşinin ricası üzerine bu zamana kadar sakladığını duyurmuştu.

"EŞİM RİCASI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, şunları söylemişti:

"2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum."