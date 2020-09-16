Hilal Özdemir: Hazım Körmükçü intihara teşebbüs etti

Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'nün iki kez intihara kalkıştığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir, dün bir magazin programına konuk oldu.

Eski evliliğiyle gündeme gelen Özdemir, hem yaşadığı maddi zorlukları hem de eski eşi Hazım Körmükçü'yü anlattı.

2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü için “Çocuklarını görmüyor ve nafakasını ödemiyor.” diyen ünlü şarkıcı, zor günlerinden eski eşini sorumlu tuttu.

"İFŞA ETMEDİM"

“Hazım Körmükçü'nün sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?” sorusuna Özdemir, “Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.” dedi.