Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları

Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen fotoğraflarını paylaşan Jason Statham’a 1 milyondan fazla beğeni yağdı.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya’da başlandı.

1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

SAHNELERİ BİTTİ, ANTALYA’DAN AYRILDI

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kurşungeçirmez villasında konaklayan Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı.

ASPENDOS ANTİK TİYATROSU'NU PAYLAŞTI

Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Statham’ın fotoğrafları, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.