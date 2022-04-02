Hollywood yıldızı Jim Carrey emekli olacağını duyurdu

Hollywood dünyasında, Bruce Willis’in ardından Jim Carrey de oyunculuk kariyerini bırakıp emekli olacağını açıkladı.

Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, emekli olacağını ve artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı.

"EMEKLİ OLUYORUM"

Carrey, katıldıği bir röportaj esnasında gelecekte bir proje ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda “Emekli oluyorum” dedi. 60 yaşındaki oyuncu, muhabirin şaşkınlığı karşısında “Oldukça ciddiyim” açıklamasında bulundu.





AÇIK KAPI BIRAKTI

Komedyen, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"HOLLYWOOD OMURGASIZ BİR GRUP İNSAN"

"Yeterince yaptım" diyerek konuşmasını tamamlayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Will Smith'in tokat hadisesinin ardından Smith'i alkışlayan seyirciler için "Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan" ifadesini kullanmıştı.